Україна повернула ще п’ятьох дітей із тимчасово окупованих територій та РФ

Україна повернула ще п’ять українських дітей з тимчасово окупованих територій та РФ, фото: телеграм/Андрій Єрмак

Ще п’ятеро українських дітей, яких незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях та в Росії, повернулися додому.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Серед врятованих — 10-річний хлопчик, який тривалий час залишався в окупації разом із хворою бабусею. Коли почалась війна, його мати була в іншому місті. Вона кілька разів, ризикуючи всім, намагалася забрати сина самостійно, але безрезультатно. Тепер родина знову разом і в безпеці на території України», – написав він.

Андрій Єрмак додав, що повернення стало можливим завдяки зусиллям в рамках ініціативі Президента України Bring Kids Back UA, зокрема Офісу Омбудсмана.

Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованої Херсонської області вдалося повернути ще трьох дітей — хлопчика та двох дівчаток віком від 3 до 13 років. За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, через те, що росіяни постійно обшукували будинки та погрожували зброєю, хлопчик перестав говорити.