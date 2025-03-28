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З окупованої Херсонщини врятували трьох дітей: один хлопчик через страх перестав говорити

України вдалося повернули ще трьох дітей з окупованої Херсонщини, ілюстраційне фото: theukrainians.orgУкраїни вдалося повернули ще трьох дітей з окупованої Херсонщини, ілюстраційне фото: theukrainians.org

З тимчасово окупованої Херсонської області вдалося повернути ще трьох дітей — хлопчика та двох дівчаток віком від 3 до 13 років.

За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, через те, що росіяни постійно обшукували будинки та погрожували зброєю, хлопчик перестав говорити.

«Кожен з них пройшов через пекло російської окупації. Постійні обшуки та погрози зброєю російських військових настільки травмували хлопчика, що він перестав розмовляти. Понад рік дитина не могла вимовити навіть слово «мама», — наголосив Олександр Прокудін.

Як уточнили у Save Ukraine, хлопчику 5 років та він син українського військового. За їхньою інформацією, сімʼя «вирішила рятуватися», коли російські військові почали погрожувати розстрілом усій родині за відмову отримати російський паспорт.

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Олександр Прокудін розповів, що родини дівчат були також під загрозою — через українські документи дітей могли розлучити з батьками й відправити до російських інтернатів.

«Наразі діти на вільній землі та отримують медичну й психологічну допомогу», — зазначив очільник ОВА.

Операція з порятунку дітей відбулася в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за підтримки Save Ukraine. Загалом від початку року з окупації повернули вже 28 дітей із Херсонщини.

Також у Save Ukraine зазначили, що російські прикордонники значно ускладнили виїзд українських дітей з окупованих територій. «Репресії на блокпостах та пунктах перетину кордону посилюються, особливо щодо сиріт».

Слід нагадати, що США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.

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