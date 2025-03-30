Російський безпілотник пошкодили у Харкові військовий госпіталь та житлові будинки, — Генштаб

Російські безпілотники вдарили по Харкову. Фото: ДСНС

Увечері, 29 березня, російські війська завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БпЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у місті Харків. Внаслідок ураження БПЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що, за попередніми даними, внаслідок атаки є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування.

«Факт умисного, прицільного обстрілу армією рф української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну. Воєнні злочини не мають термінів давності. Відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя», — додали у Генштабі ЗСУ.

Російські безпілотники вдарили по Харкову. Фото: ДСНС Російські безпілотники вдарили по Харкову. Фото: ДСНС Російські безпілотники вдарили по Харкову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що російські війська завдали удару безпілотниками по Харкову. Спочатку очільник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова повідомляв, що внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Однак згодом стало відомо про двох загиблих та 25 постраждалих.

За уточненою інформаціє рятувальників, одне з влучань сталося безпосередньо у приватний житловий будинок, який повністю зруйновано. Там почалась пожежа. З-під завалів рятувальники деблокували постраждалого чоловіка та тіло загиблої жінки. Триває ліквідація пожежі та розбір завалів.