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Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, дев'ятеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинула одна людина, ще дев'ять отримали поранення. Армія РФ била по 38 населених пунктах області.

Про це 2 квітня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни обстрілювали житлові квартали та критичну інфраструктуру. Пошкоджені дві  багатоповерхівки, 10 приватних будинків та автомобілі, повідомив керівник ОВА.

Крім цього, внаслідок пошкодження контактної мережі після атаки російських військ в Херсоні зранку не працював електротранспорт. Пізніше начальник МВА Херсону Роман Мрочко повідомив, що роботу електротранспорту відновили.

Нагадаємо, також 1 квітня російські війська атакували Миколаївську область. Били з артилерії та FPV-дронами.

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