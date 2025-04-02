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Атака на Харків: пошкоджені будинки та два підприємства

Удари російських безпілотників по Харкову. Фото: ДСНСУдари російських безпілотників по Харкову. Фото: ДСНС

Російські війська уночі 2 квітня завдали удару безпілотниками по Харкову. Внаслідок обстрілу 8 людей постраждали, з них 3 дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес.

Про це повідомили у ДСНС та Харківський міський голова Ігор Терехов.

Ворожі безпілотники поцілили по двох цивільних підприємствах Харкова у Холодногірському районі. Як наслідок – у виробничих будівлях зайнялось три пожежі площами 1000, 800 та 70 квадратних метрів.

Також пошкоджено житлові будинки, розташовані поряд. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що пошкоджені понад 10 приватних будинків.

Удари російських безпілотників по Харкову. Фото: ДСНСУдари російських безпілотників по Харкову. Фото: ДСНС
Удари російських безпілотників по Харкову. Фото: ДСНСУдари російських безпілотників по Харкову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинула одна людина, ще дев'ять отримали поранення. Армія РФ била по 38 населених пунктах області.

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