  • середа

    2 квітня, 2025

  • 15.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Львівщині посилили безпеку адмінбудівель через загрозу диверсій

Затримані підозрювані. Фото: поліція ЛьвоваЗатримані підозрювані. Фото: поліція Львова

У Львівській області посилюють заходи безпеки поблизу адміністративних будівель через загрозу диверсій російських спецслужб

Про це повідомляє поліція регіону.

«У зв’язку із загрозою диверсій, організованих російськими спецслужбами на території України, правоохоронці Львівщини посилили заходи безпеки біля адміністративних будівель, які є потенційними цілями ворожих атак. Поліція перевіряє підозрілих осіб і транспортні засоби, щоб виявити вибухові пристрої та запобігти іншим загрозам», — йдеться у повідомленні.

Крім того, посилено заходи з охорони громадського порядку. Як зазначає поліція, 31 березня на проспекті Червоної Калини біля районного відділу поліції правоохоронці помітили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло. Під час перевірки їхніх речей було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Раніше повідомлялося, що у Львові госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 і 15 років, які отримали травми через вибухи саморобних петард. Між собою вони не знайомі, але всі виготовляли вибухівку за інструкцією з TikTok. 

Останні новини про: Львів

Невідомі облили фарбою таблицю з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові
У Львові померла дитина через видалення зубів: лікарка отримала підозру
Кандидат у президенти Польщі влаштував провокацію у Львові пригрозивши Садовому
Реклама

Читайте також:

новини

Прокуратура через суд вимагає відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Катерина Середа
новини

У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині 41 держслужбовець задекларував криптовалюту

Світлана Іванченко
новини

«Тягар для міста»: «слуга народу» Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині скоригували держзамовлення на підготовку робітничих кадрів для двох профліцеїв

Аліна Квітко

Останні новини про: Львів

Кандидат у президенти Польщі влаштував провокацію у Львові пригрозивши Садовому
У Львові померла дитина через видалення зубів: лікарка отримала підозру
Невідомі облили фарбою таблицю з назвою вулиці Ірини Фаріон у Львові

У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

У Миколаєві водіям заборонили робити поворот з проспекту Героїв України до ТЦ «Магелан»

57 хвилин тому

Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва

Головне сьогодні