На Львівщині посилили безпеку адмінбудівель через загрозу диверсій

Затримані підозрювані. Фото: поліція Львова

У Львівській області посилюють заходи безпеки поблизу адміністративних будівель через загрозу диверсій російських спецслужб

Про це повідомляє поліція регіону.

«У зв’язку із загрозою диверсій, організованих російськими спецслужбами на території України, правоохоронці Львівщини посилили заходи безпеки біля адміністративних будівель, які є потенційними цілями ворожих атак. Поліція перевіряє підозрілих осіб і транспортні засоби, щоб виявити вибухові пристрої та запобігти іншим загрозам», — йдеться у повідомленні.

Крім того, посилено заходи з охорони громадського порядку. Як зазначає поліція, 31 березня на проспекті Червоної Калини біля районного відділу поліції правоохоронці помітили чоловіка та жінку, які поводилися підозріло. Під час перевірки їхніх речей було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Раніше повідомлялося, що у Львові госпіталізували трьох хлопців віком 10, 11 і 15 років, які отримали травми через вибухи саморобних петард. Між собою вони не знайомі, але всі виготовляли вибухівку за інструкцією з TikTok.