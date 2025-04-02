«Яйця по 17 грн для військових»: НАБУ викрило схему розкрадання понад ₴733 млн державних коштів

НАБУ викрило схему розкрадання понад ₴733 млн державних коштів. Фото: НАБУ

Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів для Збройних сил України в час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Відомство не уточнює імен підозрюваних, але видання ZN.UA, зазначає, що мова йде про колишнього керівника департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдана Хмельницького та власницю пов’язаних компаній-постачальниць Тетяну Глиняну.

Крім цього, підозри оголосили двом керівникам компаній-постачальниць та фізичній особі — їхні імена невідомі. ZN.UA пише, що НАБУ також вивчає роль колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова та колишнього міністра оборони Олексія Резнікова.

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Справу розслідують за статтями про розтрату, замах на розтрату та відмивання грошей.

Слідство з’ясувало, що в період 2022-2023 років армія забезпечувалася продуктами через закупівлю комплектів продуктів, що передбачало можливість замовляти продукти за спеціальним каталогом, який включав 409 найменувань. Основними товарами, які часто замовляли, були овочі, крупи, м’ясо та вода, що складало лише 10% від загального асортименту. Інші продукти, як спеції, желатин чи ягоди, замовлялись рідко або не замовлялися взагалі.

Ціна комплекту формувалась на основі середньої вартості всіх товарів із каталогу. Це давало постачальникам можливість маніпулювати цінами: завищувати їх на популярні продукти та знижувати на менш затребувані або ті, що не могли бути замовлені через сезонні обмеження (наприклад, черешня чи абрикоси взимку). На вигляд порушень не було, і ціна комплекту залишалась сталою. Однак картопля, що постачалася тисячами тонн, продавалась за завищеними цінами, тоді як сезонні ягоди та фрукти, які практично не замовлялися, коштували значно дешевше.

Внаслідок таких махінацій, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, контрольовані однією власницею, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 мільйонів гривень.

Частину цих коштів надалі вивели під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості.

Підприємиці допомагав посадовець Міністерства оборони України, який під час підписання договорів «не помічав» цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 мільйонів гривень.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо ексдиректора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців.