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Експосадовця Херсонської ОДА судитимуть за підозрою у закупівлі неякісного одягу для військових

Судитимуть посадовця Херсонської ОДА за зловживання службовим становищем. Фото: ДБРСудитимуть посадовця Херсонської ОДА за зловживання службовим становищем. Фото: ДБР

Правоохоронці завершили розслідування щодо ексдиректора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

Нагадаємо, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону повідомляла, що мова йде про колишнього керівника департаменту, яким станом на 2022 рік працював Дмитро Лазарєв.

Херсонська обласна державна адміністрація оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. За даними слідства, через змову постачальників з посадовцем департаменту тендер виграли обрані ним підприємці, які купували дешевий, неякісний одяг без відповідності вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. 

За даними ДБР, таким чином державі завдали збитків на понад 21 мільйон гривень.

Директора звільнили з Департаменту та обвинуватили у службовій недбалості за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, що Дмитро Лазарєв уродженець міста Миколаєва. Тривалий час він був керівником Центру надання адміністративних послуг. Після переобрання міським головою Олександра Сєнкевича у 2020 році Лазарєв став його заступником. На посаді віцемер керував роботою Департаменту енергетики та впровадженням інноваційних технологій.

На початку вторгнення у березні 2023 року Дмитро Лазарєв повідомив, що прийняв рішення звільнитись з посади.

Неякісний одяг, який закупили для військовослужбовців. Фото: ДБРОдяг, який закупили для військовослужбовців. Фото: ДБР
Неякісний одяг, який закупили для військовослужбовців. Фото: ДБРОдяг, який закупили для військовослужбовців. Фото: ДБР
Неякісний одяг, який закупили для військовослужбовців. Фото: ДБРОдяг, який закупили для військовослужбовців. Фото: ДБР

Нагадаємо, заступника начальника Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби Дениса Павловського та директора ТОВ «Будпостач-СТСВ» Олександра Новохацького суд в Миколаєві відправив під арешт. Їх підозрюють у зловживанні впливом.

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