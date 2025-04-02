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Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: четверо людей загинули

РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Сьогодні увечері, 2 квітня, РФ атакувала балістичною ракетою Кривий Ріг. Наразі відомо про четверо загиблих. 

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Постраждали багатоквартирні будинки. На жаль, станом на зараз вже 4 загиблих», — повідомив він. 

На удар відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, це «цілеспрямований» російський ракетний удар.

«Цілеспрямований російський ракетний удар по Кривому Рогу. Всі необхідні служби на місці, усувають наслідки обстрілу та допомагають людям. Є постраждалі. Їм надають медичну допомогу. Станом на зараз відомо, що життя чотирьох людей, на жаль, забрав цей удар. Серед загиблих усі цивільні. Мої співчуття рідним та близьким. Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів — від Америки, від Європи, від інших у світі», — написав він.

РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини
РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини
РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини
РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини
РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини
РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини
РФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС ДніпропетровщиниРФ ударили по Кривому Рогу, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, учора, 1 квітня, російські війська двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади та двічі — Очаків.

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