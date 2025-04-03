Обстріли на Херсонщині: пошкоджені будинки та магазин, є поранені
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- Марія Хаміцевич
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9:25, 03 квітня, 2025
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Минулої доби під російськими обстрілами та авіаударами опинилися Херсон і понад 20 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири людини.
Про це 3 квітня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, російські війська били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерховий будинок, вісім приватних осель і магазин.
Також Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини, пошкоджено будинок і адміністративну будівлю.
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