Обстріли на Херсонщині: пошкоджені будинки та магазин, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Минулої доби під російськими обстрілами та авіаударами опинилися Херсон і понад 20 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири людини.

Про це 3 квітня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерховий будинок, вісім приватних осель і магазин.

Також Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини, пошкоджено будинок і адміністративну будівлю.