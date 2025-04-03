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У Києві на ринку «Юність» стався вибух: двоє людей загинуло

На ринку у Києві стався вибух. Фото: НацполіціяНа ринку у Києві стався вибух. Фото: Нацполіція

У четвер, 3 квітня, на київському ринку «Юність» прогримів вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, який вибухнув. Постраждалого госпіталізували. Пожежі на місці події немає.

У поліції додали, що через вибух загинуло двоє людей. Наразі на місце події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медиків. Усі обставини події встановлюються. 

На ринку у Києві стався вибух. Фото: НацполіціяНа ринку у Києві стався вибух. Фото: Нацполіція
На ринку у Києві стався вибух. Фото: НацполіціяНа ринку у Києві стався вибух. Фото: Нацполіція
На ринку у Києві стався вибух. Фото: НацполіціяНа ринку у Києві стався вибух. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підготовці теракту у Миколаєві 14 лютого. Тоді біля одного з кафе міста пролунав вибух.

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