Україна та Молдова працюють над відновленням руху потяга Одеса-Кишинів

Україна та Молдова готуються до відновлення руху потяга Одеса-Кишинів, фото: Молдовська залізниця

Україна та Молдова ведуть переговори щодо відновлення залізничного сполучення між Одесою та Кишиневом.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що 31 березня відбулася онлайн-зустріч між заступником Міністра розвитку громад та територій України Андрієм Кашубою та Віце-прем’єр-міністром – Міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимиром Болею.

«Україна та Молдова є не лише сусідами, а й надійними партнерами, яких об’єднують спільні європейські прагнення та стратегічне бачення розвитку інфраструктури. Ми впевнені, що відновлення поїзда Одеса – Кишинів сприятиме покращенню транспортної доступності та економічним зв’язкам між нашими країнами. Водночас маємо врахувати всі безпекові ризик», – зазначив Андрій Кашуба.

У Міністерстві розвитку громад та територій додали, що сторони домовилися продовжити роботу над усіма питаннями та підтримувати комунікацію для подальшого розвитку залізничного сполучення між Україною та Молдовою.

Нагадаємо, Кишинівський аеропорт встановив рекорд – у 2024 році він обслужив 4,1 мільйона пасажирів, що на 46% більше, ніж торік.