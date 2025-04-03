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Рекордний рік: Кишинівський аеропорт збільшив пасажиропотік на 46% у 2024 році

Аеропорт Кишинева, Фото: Hamal.mdАеропорт Кишинева, Фото: Hamal.md

Кишинівський аеропорт встановив рекорд – у 2024 році він обслужив 4,1 мільйона пасажирів, що на 46% більше, ніж торік.

Як повідомляє DW, завдяки такому зростанню він увійшов до топу найуспішніших аеропортів Європи у категорії середніх (від 1 до 10 мільйона пасажирів на рік).

Зазначається, що Кишинівський аеропорт посів друге місце за ефективністю в рейтингу ACI Europe, отримавши прибуток у 17,7 мільйона євро.

«Близько третини пасажирів – громадяни України, що свідчить про вплив війни на авіатрафік у регіоні. Зростання кількості українських мандрівників фіксується другий рік поспіль», – повідомляє DW.

Нагадаємо, у Національному музеї етнографії та природничої історії Кишинева запустили аудіогід українською мовою. 

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