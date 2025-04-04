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Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені та руйнування

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинилися Херсон і понад 20 населених пунктів області. Через обстріли поранення отримали три людини.

Про це 4 квітня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, атаки спричинили пошкодження критичної та соціальної інфраструктури, житлових кварталів. Унаслідок обстрілів було зруйновано дві багатоповерхівки та шість приватних будинків, пошкоджено газопровід та теплопровід, сараї, магазин та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що 2 квітня росіяни також обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонщини. Тоді поранення отримали чотири людини.

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