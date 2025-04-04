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Атака по Харкову безпілотниками: на ранок відомо про 4 загиблих

Російські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНСРосійські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНС

Вночі з 3 на 4 квітня російські війська атакували безпілотниками. Станом на ранок відомо про чотирьох убитих та ще 35 поранених.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. 

За повідомленням мера, пізно ввечері російські окупаційні війська масовано атакували Харків ударними БпЛА. Під ударом опинився, зокрема, Новобаварський район міста, де окупанти поцілили ц житлові будинки — у двоповерховий та багатоквартирний, внаслідок чого зайнялись пожежі та виникли руйнування. Люди опинились під завалами.

Щодо постраждалих, то міський голова зазначив, що четверо людей загинули та 35 — поранені.

«Станом на ранок, на жаль, вже четверо загиблих — з під завалів деблокували тіло ще однієї людини, вбитої російським агресором. Також маємо 35 поранених», — зазначив він.

Російські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНСРосійські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНС
Російські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНСРосійські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНС
Російські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНСРосійські військ атакували безпілотниками Харків. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинилися Херсон і понад 20 населених пунктів області. Через обстріли поранення отримали три людини.

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