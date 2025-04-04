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У Дніпрі вибухнуло авто посадовця

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліціяУ Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція

У п’ятницю, 4 квітня у Дніпрі вибухнув автомобіль одного змісцевихпосадовців. Внаслідок вибуху постраждав власник автомобіля та його дружина.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

«Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля — місцевий посадовець та його дружина отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що на місце виїхав перший заступник Голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліціяУ Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліціяУ Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція
У Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліціяУ Дніпрі вибухнуло авто посадовця. Фото: поліція

Нагадаємо, що у четвер, 3 квітня, на київському ринку «Юність» прогримів вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.

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