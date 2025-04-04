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Росія атакувала житловий район Кривого Рогу: серед загиблих діти

Росія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир ЗеленськийРосія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир Зеленський

Російські війська, 4 квітня, атакували центр житлового мікрорайону балістикою у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу 16 загиблих, серед них — шестеро дітей.

Як повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, відомо про понад 50 поранених.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що загинули щонайменше 14 людей. У місті сталися пожежі, а також пошкоджені багатоповерхівки. Він додав, що кількість постраждалих постійно збільшується.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі рятувальна операція триває, пошкоджені щонайменше 5 будинків. 

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«Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна», — пише президент.

Крім цього, за словами керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, поряд з місцем атаки розташований дитячий майданчик.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що серед поранених дітей — тримісячний хлопчик з різаними ранами. Попередньо, через обстріл в медзакладах перебуває понад 30 людей. Серед поранених є й інші діти.

Станом на 21:55 кількість загиблих в Кривому Розі збільшилась до 16, повідомили в ОВА.

Росія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир ЗеленськийРосія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир Зеленський
Росія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир ЗеленськийРосія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир Зеленський
Росія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир ЗеленськийРосія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир Зеленський
Росія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир ЗеленськийРосія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир Зеленський
Росія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир ЗеленськийРосія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир Зеленський
Росія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир ЗеленськийРосія атакувала 4 квітня Кривий Ріг. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, 2 квітня, Росія також атакувала балістичною ракетою Кривий Ріг. Загинули чотири людини, а число поранених збільшилося до 17.

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