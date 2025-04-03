Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 17

Наслідки удару по Кривому рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок вечірньої атаки російських військ на Кривий Ріг 2 квітня загинули чотири людини, а число поранених збільшилося до 17.

Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Серед постраждалих — одна дитина. 11 людей наразі перебувають у лікарнях, одна з них у критичному стані.

Ракетний обстріл спричинив значні руйнування: пошкоджено дев’ять багатоповерхівок, приміщення пошти, автозаправну станцію, адміністративні будівлі, а також автомобілі та гаражі.

У місті діє штаб допомоги, де жителі можуть отримати будівельні матеріали та подати заявку на фінансову підтримку.

Наслідки удару по Кривому рогу, фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки удару по Кривому рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, що на цей удар відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, це був «цілеспрямований» російський ракетний удар.

Також Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини, пошкоджено будинок і адміністративну будівлю.