Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 17
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- Марія Хаміцевич
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9:10, 03 квітня, 2025
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Унаслідок вечірньої атаки російських військ на Кривий Ріг 2 квітня загинули чотири людини, а число поранених збільшилося до 17.
Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Серед постраждалих — одна дитина. 11 людей наразі перебувають у лікарнях, одна з них у критичному стані.
Ракетний обстріл спричинив значні руйнування: пошкоджено дев’ять багатоповерхівок, приміщення пошти, автозаправну станцію, адміністративні будівлі, а також автомобілі та гаражі.
У місті діє штаб допомоги, де жителі можуть отримати будівельні матеріали та подати заявку на фінансову підтримку.
Нагадаємо, що на цей удар відреагував Президент України Володимир Зеленський. За його словами, це був «цілеспрямований» російський ракетний удар.
Також Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини, пошкоджено будинок і адміністративну будівлю.
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