Російські війська дронами атакували дві громади Миколаївщини
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- Світлана Іванченко
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7:58, 05 квітня, 2025
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Вчора, 4 квітня, російські війська завдали чергового удару по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Близько 14:00 вдарили по Галицинівській громаді. Протягом дня російські безпілотники також тричі атакували Куцурубську громаду. За попередніми даними, обійшлося без жертв серед населення.
Нагадаємо, 1 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади та двічі — Очаків.
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