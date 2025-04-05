Російські війська дронами атакували дві громади Миколаївщини

Наслідки атаки російських військ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

Вчора, 4 квітня, російські війська завдали чергового удару по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Близько 14:00 вдарили по Галицинівській громаді. Протягом дня російські безпілотники також тричі атакували Куцурубську громаду. За попередніми даними, обійшлося без жертв серед населення.

Нагадаємо, 1 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади та двічі — Очаків.