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Російські війська дронами атакували дві громади Миколаївщини

Наслідки атаки російських військ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»Наслідки атаки російських військ по Миколаєву. Архівне фото «МикВісті»

Вчора, 4 квітня, російські війська завдали чергового удару по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Близько 14:00 вдарили по Галицинівській громаді. Протягом дня російські безпілотники також тричі атакували Куцурубську громаду. За попередніми даними, обійшлося без жертв серед населення.

Нагадаємо, 1 квітня російські війська двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади та двічі — Очаків.

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