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У Кривому Розі завершили рятувальні роботи, — Вілкул

Вночі 5 квітня у Кривому Розі завершили аварійно-рятувальних робіти на місцях атак російської армії.

За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, роботи з порятунку людей і ліквідації наслідків атак завершили, але на місцях продовжують працювати міські штаби та комунальні служби.

У ніч проти 5 квітня ДСНС опублікували фото наслідків другої за вечір п’ятниці атаки російської армії по Кривому Розі. За попередніми даними, загинула одна жінка, ще семеро людей отримали поранення. 

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російської атаки в Кривому розі, 4 квітня 2025 року. Фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 4 квітня російські війська ударили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, через що загинули 18 людей, з яких 9 дітей, і понад 60 осіб дістали поранення.

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