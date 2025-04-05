У Кривому Розі завершили рятувальні роботи, — Вілкул
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- Світлана Іванченко
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9:07, 05 квітня, 2025
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Вночі 5 квітня у Кривому Розі завершили аварійно-рятувальних робіти на місцях атак російської армії.
За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, роботи з порятунку людей і ліквідації наслідків атак завершили, але на місцях продовжують працювати міські штаби та комунальні служби.
У ніч проти 5 квітня ДСНС опублікували фото наслідків другої за вечір п’ятниці атаки російської армії по Кривому Розі. За попередніми даними, загинула одна жінка, ще семеро людей отримали поранення.
Нагадаємо, увечері 4 квітня російські війська ударили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, через що загинули 18 людей, з яких 9 — дітей, і понад 60 осіб дістали поранення.
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