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Українським біженцям у США помилково надіслали листи з вимогою залишити країну за 7 днів

Люди прощаються на вокзалі. Ілюстративне фото: Getty ImagesЛюди прощаються на вокзалі. Ілюстративне фото: Getty Images

Українці, які перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронні листи про нібито анулювання їхнього статусу та вимогу покинути країну протягом семи днів. 

Як пише агентство Reuters, У повідомленні йшлося, що в разі ігнорування цієї вимоги федеральна влада «знайде» їх, а подальше перебування в США загрожує примусовим видворенням.

«Якщо ви негайно не покинете Сполучені Штати, ви станете об'єктом потенційних правоохоронних дій, які призведуть до вашого видворення зі Сполучених Штатів. DHS припиняє ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах», — йшлося у повідомленні.

Однак у п’ятницю, 4 квітня, речник Міністерства внутрішньої безпеки США пояснив, що розсилка помилкова, і програма гуманітарного прийому українців, започаткована після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, не була припинена.

Скільки саме українських біженців отримали такий лист, наразі невідомо. Того ж дня всім адресатам було надіслано повторне офіційне повідомлення, в якому зазначалося, що попередній лист був помилкою, а «умови гуманітарного статусу залишаються незмінними на даний момент».

Раніше Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про ймовірні плани Вашингтона позбавити 240 тисяч українських біженців тимчасового правового статусу, що могло б призвести до їхньої депортації. Він підкреслив, що рішення з цього питання ще не ухвалене, і воно враховуватиме інтереси українців.

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