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Трамп на тлі повідомлень про депортацію біженців заявив, що не хоче шкодити українцям

Дональд Трамп, фото: Х / The White HouseДональд Трамп, фото: Х / The White House

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію агентства Reuters про ймовірні плани Вашингтона позбавити 240 тисяч українських біженців тимчасового правового статусу, що могло б призвести до їхньої депортації.

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

Дональд Трамп підкреслив, що рішення з цього питання ще не ухвалене, і воно враховуватиме інтереси українців.

Нагадаємо, що Reuters із посиланням на високопосадовця Трампа та три інші неназвані джерела, повідомляв, що відповідне рішення є частиною ширших зусиль адміністрації Дональда Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США у межах тимчасових гуманітарних програм, започаткованих за адміністрації президента Джо Байдена.

Крім того, загроза тривалої війни в Україні без військової підтримки з боку США змушує політиків Європейського Союзу замислитися над появою нової хвилі величезної кількості біженців.

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