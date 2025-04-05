Росія атакувала Миколаїв дронами: зайнялися житлові будинки

Увечері 5 квітня російські війська дронами атакували Миколаїв, через що виникла пожежа в двох житлових будинках.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Внаслідок атаки «шахедів» на Миколаїв виникла пожежа в двох житлових будинках. Служби на місцях», — проінформував Віталій Кім.

Наразі не відомо про постраждалих та масштаби пошкодження.

Раніше повідомлялось, що 4 квітня російські війська завдали удару по Миколаївській області, застосувавши FPV-дрони.