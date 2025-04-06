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Удар Росії по Кривому Рогу став найбільшим за кількістю загиблих дітей з лютого 2022 року

Фото: у Кривому Розі оголосили триденну жалобу після масованої атаки 4 квітня. Фото: MNSDNEФото: у Кривому Розі оголосили триденну жалобу після масованої атаки 4 квітня. Фото: MNSDNE

Атака Росії по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшим за кількістю загиблих дітей, внаслідок одного удару з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Внаслідок обстрілу загинули 18 осіб, серед яких дев’ять дітей, більшість з яких перебували на дитячому майданчику в момент вибуху.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила масштаби руйнувань і встановила імена загиблих дітей. Команда місії, яка відвідала місце атаки наступного дня, зафіксувала сліди від уламків на будівлях, дитячих гірках та деревах.

— Цей жах неможливо уявити – дев’ять дітей загинули, більшість – під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався шрапнеллю прямо над ними. Один вибух обірвав 18 життів теплого п'ятничного вечора в Кривому Розі, коли сім’ї відпочивали поблизу дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків, – сказав Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Він додав, що цей напад продемонстрував повну зневагу до життя цивільних осіб.

За даними місцевих влади, вибух ракети стався незадовго до 19:00, що призвело до загибелі 18 осіб та поранення ще 75, включаючи 12 дітей. Всі свідки нападу підтвердили, що на момент обстрілу в ресторані, розташованому неподалік, не було військової присутності.

Фолькер Тюрк підкреслив, що такий напад є порушенням міжнародного гуманітарного права, яке забороняє невибіркові атаки, і закликав до швидкого розслідування цього інциденту.

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