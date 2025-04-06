Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 75 людей
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- Аліна Квітко
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9:00, 06 квітня, 2025
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Кількість постраждалих після удару 4 квітня по Кривому Рогу зросла — ще одна людина звернулася за допомогою.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Загалом медичної допомоги потребували вже 75 людей. У лікарнях залишаються 37 постраждалих, стан 19 із них — важкий.
Попри це, російські війська не припинили обстріли. Увечері та вночі 6 квітня ворог знову атакував Нікопольський район. Під вогнем опинилися сам Нікополь і Марганецька громада. Застосували важку артилерію та дрони-камікадзе.
Як відомо, сьогодні, 6 квітня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими під час цієї атаки.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі оголосили триденну жалобу. Люди несуть на місце трагедії іграшки та квіти.
Нагадаємо, увечері 4 квітня російські війська ударили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, через що загинули 19 людей, серед них 9 — дітей.
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