Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 75 людей

Наслідки російських обстрілів у Кривому Розі станом на 5 квітня 2025 року. Фото: Армія інформ

Кількість постраждалих після удару 4 квітня по Кривому Рогу зросла — ще одна людина звернулася за допомогою.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Загалом медичної допомоги потребували вже 75 людей. У лікарнях залишаються 37 постраждалих, стан 19 із них — важкий.

Попри це, російські війська не припинили обстріли. Увечері та вночі 6 квітня ворог знову атакував Нікопольський район. Під вогнем опинилися сам Нікополь і Марганецька громада. Застосували важку артилерію та дрони-камікадзе.

Як відомо, сьогодні, 6 квітня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими під час цієї атаки.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі оголосили триденну жалобу. Люди несуть на місце трагедії іграшки та квіти.

Нагадаємо, увечері 4 квітня російські війська ударили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, через що загинули 19 людей, серед них 9 — дітей.