6 квітня — День жалоби: Миколаїв вшановує загиблих через атакі РФ у Кривому Розі

Люди приносять квіти та іграшки на дитячий майданчик в пам'ять про загиблих дітей. Фото: Суспільне

Завтра, 6 квітня, у Миколаєві оголошено День жалоби, на знак скорботи за жертвами російського обстрілу Кривого Рогу.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. У місті будуть скасовані всі розважальні заходи, а державні прапори приспущені.

«Ми вшановуємо пам’ять загиблих дітей і дорослих — тих, хто мав жити, вчитися, працювати, любити. Їх вбив російський терорист, який цинічно бреше, що вдарив по військовому об'єкту. Для них військовий об'єкт — дитячий майданчик, де відпочивали містяни. Для них немає нічого святого. Ми не пробачимо. Ми пам’ятаємо. Світла пам’ять загиблим», — написав міський голова.

Слід зазначити, що Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, повідомив, що День жалоби оголошують у всіх обласних центрах, громадах, великих і малих містах на знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами.

«Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша. Внаслідок удару балістичною ракетою та «Шахедами» 74 людини постраждали, серед них 19 загиблих. Агресор забрав життя 9 дітей. Росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей», — повідомив віце-прем’єр-міністр.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі оголосили триденну жалобу. Люди несуть на місце трагедії іграшки та квіти.

Нагадаємо, увечері 4 квітня російські війська ударили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, через що загинули 19 людей, серед них 9 — дітей. Наразі відомо про 74 постраждалих.