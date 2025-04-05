У Кривому Розі оголосили триденну жалобу: люди несуть на місце трагедії іграшки та квіти

У Кривому Розі люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки. Фото: Свої. Кривий ріг

З 7 по 9 квітня у Кривому Розі Дніпропетровської області оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок п’ятничних атак РФ.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Діти, родини, люди похилого віку... Удари балістикою та «Шахедами» по житлових кварталах та дитячих майданчиках… Це ні що інше, як масове вбивство мирного населення. Ми завжди пам'ятатимемо кожного загиблого. Це наша спільна трагедія і біль», — написав він.

Люди несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, поряд з яким влучила російська ракета.

У Кривому Розі люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки. Фото: Свої. Кривий ріг

У Кривому Розі люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки. Фото: Свої. Кривий ріг

У Кривому Розі люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки. Фото: Свої. Кривий ріг

У Кривому Розі люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки. Фото: Свої. Кривий ріг

У Кривому Розі люди несуть на місце трагедії квіти та іграшки. Фото: Свої. Кривий ріг

Нагадаємо, увечері 4 квітня російські війська ударили балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, через що загинули 18 людей, з яких 9 — дітей, і понад 60 осіб дістали поранення. Пізніше РФ нанесла ще один удар.

Як повідомлялось, вночі 5 квітня у Кривому Розі завершили аварійно-рятувальних робіти на місцях атак російської армії.