Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки, підприємства й інфраструктура, поранені 8 людей

Наслідки одного із обстрілів Херсону, фото: поліція Херсонської області

Протягом минулої доби російські військові вдарили по Херсону та десятках населених пунктів Херсонської області, застосовуючи артилерію та авіацію.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Російські снаряди влучили по критичній і соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, аграрних об’єктах. Зокрема, пошкоджено три багатоповерхові та одинадцять приватних будинків, сільськогосподарське підприємство, фермерське господарство, газопроводи, гараж і приватний автомобіль. Унаслідок атак поранення дістали вісім людей, серед них одна дитина.

Нагадаємо, що зранку 7 квітня російські війська атакували з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 31-річна вагітна жінка та її майже дворічний син.