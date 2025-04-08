Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки, підприємства й інфраструктура, поранені 8 людей
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- Марія Хаміцевич
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8:42, 08 квітня, 2025
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Протягом минулої доби російські військові вдарили по Херсону та десятках населених пунктів Херсонської області, застосовуючи артилерію та авіацію.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Російські снаряди влучили по критичній і соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, аграрних об’єктах. Зокрема, пошкоджено три багатоповерхові та одинадцять приватних будинків, сільськогосподарське підприємство, фермерське господарство, газопроводи, гараж і приватний автомобіль. Унаслідок атак поранення дістали вісім людей, серед них одна дитина.
Нагадаємо, що зранку 7 квітня російські війська атакували з артилерії по Херсону, внаслідок чого постраждала 31-річна вагітна жінка та її майже дворічний син.
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