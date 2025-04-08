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Ворожі дрони вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено інфраструктуру та багатоповерхівки

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНСРятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Російські дрони вночі атакували Дніпропертровщину. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватну оселю та автобус.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака.

За його даними, під російською атакою опинився Самарівський район. Там пошкоджена інфраструктура. Наслідки ліквідовували 24 рятувальники та 7 одиниць техніки. Крім того, сталася пожежа, яку загасили рятувальники. В результаті удару пошкоджено шість багатоквартирних будинків і магазин.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: telegram/ Сергій ЛисакНаслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: telegram/ Сергій Лисак
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНСРятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Також по Нікопольщині росіяни били безпілотниками і важкою артилерією. Постраждали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлі, промислове підприємство, приватну оселю та автобус. 

Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: telegram/ Сергій ЛисакНаслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: telegram/ Сергій Лисак
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНСРятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські військові вдарили по Херсону та десятках населених пунктів Херсонської області, застосовуючи артилерію та авіацію.

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