Двох громадян Китаю, які воювали за РФ, взяли в полон на Донеччині, — Зеленський

У Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Скріншоти з відео. Джерело: Офіс Президента України Скріншоти з відео. Джерело: Офіс Президента України

За його словами, у спецслужбовців є документи, банківські картки та особисті дані цих іноземних військовослужбовців.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Я доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати», — повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, наразі з ними працюють фахівці розвідки, СБУ, а також відповідні підрозділи Збройних сил. Тривають слідчі, полонені громадяни КНР перебувають у Службі безпеки.

«Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир», — заявив Президент.

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України взяли в полон вісьмох російських військових на території Курської області.