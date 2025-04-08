Мешканця Херсона засудили до 15 років за співпрацю з РФ під час окупації

Жителя Херсона засудили до 15 років за співпрацю з РФ. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У Херсоні засудили місцевого жителя до 15 років за службу в незаконно створеному правоохоронному органі під час окупації регіону.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Слідство довело, що під час окупації Херсона чоловік погодився обійняти посаду «поліцейського» у структурі в незаконно створеному «ГУ МВС Херсонської області».

«Чоловік виконував вказівки загарбників, спрямовані на утвердження контролю держави-агресора над частиною території України. Він охороняв захоплені будівлі, які використовувалися представниками збройних сил РФ», — йдеться в повідомленні.

Херсонська окружна прокуратура визнала винним 42-річного мешканця Херсона у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, його позбавили права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та здійснювати діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг.

Нагадаємо, Центрального суд Миколаєва увʼязнив командира навчального взводу, який підозрюється у колабораційній діяльності.