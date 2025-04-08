Мешканця Херсона засудили до 15 років за співпрацю з РФ під час окупації
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- Даріна Мельничук
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22:15, 08 квітня, 2025
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У Херсоні засудили місцевого жителя до 15 років за службу в незаконно створеному правоохоронному органі під час окупації регіону.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Слідство довело, що під час окупації Херсона чоловік погодився обійняти посаду «поліцейського» у структурі в незаконно створеному «ГУ МВС Херсонської області».
«Чоловік виконував вказівки загарбників, спрямовані на утвердження контролю держави-агресора над частиною території України. Він охороняв захоплені будівлі, які використовувалися представниками збройних сил РФ», — йдеться в повідомленні.
Херсонська окружна прокуратура визнала винним 42-річного мешканця Херсона у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.
Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, його позбавили права протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та здійснювати діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг.
Нагадаємо, Центрального суд Миколаєва увʼязнив командира навчального взводу, який підозрюється у колабораційній діяльності.
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