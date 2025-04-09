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Сирський заявив, що наступ Росії на Сумську та Харківську області вже розпочався

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: REUTERSГоловнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Фото: REUTERS

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.

«Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення кількості наступальних дій противника майже вдвічі на всіх основних напрямках», — розповів Олександр Сирський.

Водночас він наголосив, що РФ прагне повністю окупувати Донецьку і Луганську області, частини Херсонської та Запорізької областей, а також створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

«Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій», — зазначив Олександр Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україна зірвала його завдяки Курській операції.

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