Зеленський заявив, що Путін готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину

Президент України Володимир Зеленський на конференції з відновлення України у Берліні. Фото «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до весняного наступу на Сумщину і Харківщину. Цей наступ мав відбутися ще вісім місяців тому, але Україна зірвала його завдяки Курській операції.

Про це він сказав в інтерв’ю для Le Figaro.

За словами Володимира Зеленського, президент РФ Володимир Путін готується до наступу, поки тривають міжнародні зусилля для досягнення повного припинення вогню.

«Я також можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Ми повинні дивитися на ситуацію з широко розплющеними очима. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумщині й Харківській області», — каже Володимир Зеленський.

Він наголосив, що під час перемовин у Саудівській Аравії українська делегація прийняла пропозицію про повне припинення вогню, але росіяни — ні. Зеленський вважає, що це сигнал, що насправді Путін не хоче миру.

«Сьогодні достатньо прикладів, щоб зрозуміти, що Путін не хоче припиняти війну, поки Україна не прийме всі його умови та не втратить незалежність», — сказав український президент.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Володимир Путін «боїться прямо сказати» Президенту США Дональду Трампу, що Росія хоче продовжувати війну. За його словами, саме тому у Москві обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб «взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше».