Одна з котельнь у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві виявили помилки у рахунках за опалення, а одна управлінська компанія поверне мешканцям майже 42 тисячі гривень за самовільне підвищення тарифів.

За інформацією Держпродспоживслужби, порушення знайшли під час позапланових перевірок житлово-комунальних компаній Миколаївщини.

Так, у Миколаєві при розрахунках за тепло не враховувалися всі співвласники будинків. Зокрема, це стосувалось нежитлових приміщень на перших поверхах та в підвалах. Через що мешканці квартир платили більше за опалення.

Держпродспоживслужба відзвітувала, що видала припис із вимогою провести перерахунок за попередні періоди. А надалі нараховувати оплату разом з нежитловими приміщеннями.

Також фахівці розглянули колективне звернення мешканців про підвищення тарифу на утримання будинку, яке управляюча компанія ухвалила без погодження з жителями.

Під час перевірки з’ясувалося, що з середини 2024 року компанія самовільно затвердила новий кошторис та не внесла відповідні зміни до договору. У результаті компанія погодилася зробити перерахунок та повернути мешканцям майже 42 тисячі гривень.

Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує виконати реконструкцію котельні на вулиці Курортній до початку нового опалювального сезону.