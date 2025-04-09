Миколаївцям неправильно нараховували платіжки за опалення під‘їздів та підвалів, — Держпродспоживслужба
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- Світлана Іванченко
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15:28, 09 квітня, 2025
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У Миколаєві виявили помилки у рахунках за опалення, а одна управлінська компанія поверне мешканцям майже 42 тисячі гривень за самовільне підвищення тарифів.
За інформацією Держпродспоживслужби, порушення знайшли під час позапланових перевірок житлово-комунальних компаній Миколаївщини.
Так, у Миколаєві при розрахунках за тепло не враховувалися всі співвласники будинків. Зокрема, це стосувалось нежитлових приміщень на перших поверхах та в підвалах. Через що мешканці квартир платили більше за опалення.
Держпродспоживслужба відзвітувала, що видала припис із вимогою провести перерахунок за попередні періоди. А надалі нараховувати оплату разом з нежитловими приміщеннями.
Також фахівці розглянули колективне звернення мешканців про підвищення тарифу на утримання будинку, яке управляюча компанія ухвалила без погодження з жителями.
Під час перевірки з’ясувалося, що з середини 2024 року компанія самовільно затвердила новий кошторис та не внесла відповідні зміни до договору. У результаті компанія погодилася зробити перерахунок та повернути мешканцям майже 42 тисячі гривень.
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує виконати реконструкцію котельні на вулиці Курортній до початку нового опалювального сезону.
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