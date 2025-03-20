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Облтеплоенерго планує реконструювати котельню до нового опалювального сезону у Миколаєві: це коштуватиме більше ₴60 млн

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», архівне фото «МикВісті»Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» планує виконати реконструкцію котельні на вулиці Курортній до початку нового опалювального сезону. 

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив директор комунального підприємства Микола Логвінов.

Котли для заміни вже придбали за гроші з державної субвенції, уточнив директор підприємства. 

— Ця котельня 79-го року будівництва. Там стоять старі котли. За субвенцію з державного бюджету ми купили три нові котли по 10 МВт. Вони у нас лежать на складі. Плюс там буде реконструкція електричної частини. Це дасть нам економію газу та електроенергії, – сказав Микола Логвінов.

Попередньо роботи з реконструкції котельні коштуватимуть 60,6 мільйона гривень. Наразі «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер і шукає підрядника, який виконуватиме їх. 

— Там є проєкт: буде демонтаж, заміна котлів на нові, підключення пальників, реконструкція електричної частини, а вона досить суттєва. Це серйозна робота, – сказав Микола Логвінов.

Водночас, додав він, ці роботи мають завершити до початку опалювального сезону у листопаді 2025 року.

— Нам потрібно, щоб це все вже було зроблено в жовтні. До початку опального сезону вся котельня повинна піти в роботу. Якщо ми будемо розуміти, що з тендером щось не так, або будемо розуміти, що ми не встигаємо, то ніхто цю реконструкцію робити не буде. Ми не можемо собі дозволити ризикувати, – додав Микола Логвінов.

Нагадаємо, у Херсоні опалювальний сезон для споживачів централізованого опалення та об’єктів соціально-культурної сфери завершиться 12 березня. Водночас для власників житла з індивідуальним опаленням він триватиме до 30 квітня.

Водночас попри потепління, у Миколаєві опалювальний сезон поки ще триватиме. Однак з метою економії коштів, у денний час тепло для побутових споживачів поступово призупиняють.

Водночас синоптики прогнозують можливе похолодання у другій половині березня, тому остаточне завершення опалювального сезону поки не розглядається.

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