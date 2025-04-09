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Кіберцькування: на Одещині заблокували телеграм-групу, де ображали школярів та вимагали гроші

Хлопчик з телефоном. Ілюстративне фото: ShutterstockХлопчик з телефоном. Ілюстративне фото: Shutterstock

На Одещині правоохоронці заблокували телеграм-групу «ОДЕССА Зеркало», де публікували принизливі дописи про школярів та вимагали гроші за їхнє видалення. Схожі групи викрили ще у трьох областях — Житомирській, Вінницькій та Рівненській.

Про це повідомила головна спеціалістка Житомирської обласної прокуратури з питань інформаційної політики Анна Островська, передає «Суспільне».

Скріншоти з телеграм-каналу. Фото: СуспільнеСкриншоти з телеграм-каналу. Фото: «Суспільне»
Скріншоти з телеграм-каналу. Фото: СуспільнеСкриншоти з телеграм-каналу. Фото: «Суспільне»

Вона розповіла, що в групах публікували фото та відео з нецензурними коментарями та наклепами про школярів.

— За даними слідства, у месенджері Telegram були створені групи «ЖИТОМИР Зеркало», «ВИННИЦА Зеркало», «РОВНО Зеркало» та «ОДЕССА Зеркало». У цих групах публікували фото- та відеоматеріали з нецензурними дописами, які не відповідали дійсності, з метою незаконного збагачення за рахунок коштів інших осіб. Контент стосувався переважно неповнолітніх учнів навчальних закладів, — розповіла Анна Островська.

Крім того, адміністратори вимагали гроші за видалення таких постів, а загальна кількість підписників у таких групах сягала понад 10 тисяч користувачів. 

— Видалення відбувалося після надходження коштів на банківські картки з підтвердженням у вигляді скриншоту оплати. Безоплатне видалення не проводилось. Таким чином осіб спонукали до переказу коштів за видалення і нерозміщення подібної інформації в майбутньому. Загальна кількість підписників зазначених груп становила близько 10 тисяч осіб, — зазначила держслужбовиця.

За інформацією Анни Островської, правоохоронці встановили особу, яка організувала діяльність мережі. Наразі їй повідомили про підозру вимаганні. Якщо вину доведуть, то їй загрожує від 7 до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Україні запрацювала платформа для анонімних звернень про булінг. За два місяці роботи надійшло 85 скарг. Три звернення були від родин із Миколаївщини. 

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