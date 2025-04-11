В Одесі через негоду повались дерева: містян закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одесі 11 квітня через сильний вітер та негоду впали щонайменше 18 дерев та великі гілки. Містян закликають бути уважними та без потреби не виходити на вулицю.

Як повідомляє Одеська міська рада, фахівці «Міськзелентрест» та інших комунальних підприємств, розпилюють та вивозять повалених дерев, прибирають вулиць від уламків та сміття.

У мерії зазначили, що у першу чергу очищають проїзди до соціально важливих об’єктів, дороги, автомагістралі та пішохідні зони.

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Мерія звертається до містян і гостей Одеси з проханням бути особливо уважними, обмежити пересування містом, особливо це стосується літніх людей, дітей та вагітних жінок.

Водіїв просять не залишати автівки на решітках дощоприймачів або поблизу них, адже це заважає роботі спецтехніки.

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада

За прогнозами синоптиків, протягом дня в місті очікується поривчастий вітер 19–24 м/с, сильні опади, налипання мокрого снігу, а видимість може знижуватись до 500–1000 метрів.

Нагадаємо, що 11 квітня через непогоду на Миколаївщині швидкі застрягли у снігових заметах, їх витягали рятувальники.