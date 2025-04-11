  • пʼятниця

    11 квітня, 2025

  • 1.2°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 11 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 1.2° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі через негоду повались дерева: містян закликають без нагальної потреби не виходити на вулицю

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада

В Одесі 11 квітня через сильний вітер та негоду впали щонайменше 18 дерев та великі гілки. Містян закликають бути уважними та без потреби не виходити на вулицю. 

Як повідомляє Одеська міська рада, фахівці «Міськзелентрест» та інших комунальних підприємств, розпилюють та вивозять повалених дерев, прибирають вулиць від уламків та сміття.

У мерії зазначили, що у першу чергу очищають проїзди до соціально важливих об’єктів, дороги, автомагістралі та пішохідні зони.

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада

Мерія звертається до містян і гостей Одеси з проханням бути особливо уважними, обмежити пересування містом, особливо це стосується літніх людей, дітей та вагітних жінок.

Водіїв просять не залишати автівки на решітках дощоприймачів або поблизу них, адже це заважає роботі спецтехніки.

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада
Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрадаКомунальники ліквідують наслідки негоди в Одесі. Фото: Одеська міськрада

За прогнозами синоптиків, протягом дня в місті очікується поривчастий вітер 19–24 м/с, сильні опади, налипання мокрого снігу, а видимість може знижуватись до 500–1000 метрів.

Нагадаємо, що 11 квітня через непогоду на Миколаївщині швидкі застрягли у снігових заметах, їх витягали рятувальники. 

Останні новини про: Одеса

«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Київ — Одеса» на великодні свята
В Одесі підозрюють чотирьох людей у підпалі обʼєктів «Укрзалізниці»
Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році
Реклама

Читайте також:

новини

«Зусилля кинуті на ліквідацію наслідків прильотів», — в мерії Миколаєва пояснили ситуацію з прибиранням снігу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Куди піти у Миколаєві на вихідних: театри, концерти, кіно та події для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Нічого гарного», — директор ДЖКХ про вплив корупційного скандалу на міжнародну допомогу Миколаєву

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаїв з ночі замело снігом: водіїв на літній резині закликають утриматись від поїздок

Аліса Мелік-Адамян
новини

Оперативні новини про ситуацію в Миколаєві у Telegram

Катерина Середа

Останні новини про: Одеса

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році
В Одесі підозрюють чотирьох людей у підпалі обʼєктів «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Київ — Одеса» на великодні свята

На трасах Миколаївщини через негоду заборонили рух вантажівок та автобусів

У Миколаєві працює спецтехніка: дороги посипають через загрозу ожеледиці

1 година тому

Служба відновлення розірвала договори з підрядниками, які мали будувати водогін для Миколаєва

СУСПІЛЬСТВО

Юлія Бойченко

Головне сьогодні