На Миколаївщині швидкі застрягли у снігових заметах: допомагали рятувальники

На Миколаївщині рятувальники витягають швидкі із заметів. Фото: ДСНС

Сьогодні, 11 квітня, негода на Миколаївщині створила серйозні труднощі для медиків: кілька карет швидкої допомоги застрягли у снігових заметах, їм допомагали рятувальники.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, один із випадків трапився у Миколаєві на вулиці Херсонське шосе. Лікарі прямували до пацієнта, однак застрягли в снігу. Рятувальники оперативно відбуксирували автомобіль швидкої.

Ще один інцидент стався в Інгульській громаді Баштанського району — поблизу села Перемога. У машині знаходилася пацієнтка з попереднім діагнозом «інсульт», яку доставляли до лікарні. Через ускладнені дорожні умови рятувальники супроводжували швидку аж до іншого села, де дорога була придатна для проїзду.

На Миколаївщині рятувальники витягають швидкі із заметів. Фото: ДСНС На Миколаївщині рятувальники витягають швидкі із заметів. Фото: ДСНС На Миколаївщині рятувальники витягають швидкі із заметів. Фото: ДСНС

Подібна ситуація виникла й поблизу села Іванівка, Братської громади Вознесенського району. Там теж знадобилася допомога рятувальників, аби витягти спецтранспорт зі снігової пастки.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.