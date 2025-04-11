На Миколаївщині швидкі застрягли у снігових заметах: допомагали рятувальники
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- Світлана Іванченко
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12:01, 11 квітня, 2025
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Сьогодні, 11 квітня, негода на Миколаївщині створила серйозні труднощі для медиків: кілька карет швидкої допомоги застрягли у снігових заметах, їм допомагали рятувальники.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, один із випадків трапився у Миколаєві на вулиці Херсонське шосе. Лікарі прямували до пацієнта, однак застрягли в снігу. Рятувальники оперативно відбуксирували автомобіль швидкої.
Ще один інцидент стався в Інгульській громаді Баштанського району — поблизу села Перемога. У машині знаходилася пацієнтка з попереднім діагнозом «інсульт», яку доставляли до лікарні. Через ускладнені дорожні умови рятувальники супроводжували швидку аж до іншого села, де дорога була придатна для проїзду.
Подібна ситуація виникла й поблизу села Іванівка, Братської громади Вознесенського району. Там теж знадобилася допомога рятувальників, аби витягти спецтранспорт зі снігової пастки.
Негода на Миколаївщині 11 квітня
Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.
Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.
Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.
У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.
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