На Волині у приміщенні ТЦК знайшли мертвим лікаря

У Волинській області поліція встановлює обставини смерті лікаря. Фото: Радіо.Свобода

У Волинській області поліція встановлює обставини смерті лікаря, тіло якого знайшли у приміщенні Луцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що загиблий — медик обласної лікарні.

«На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти. Проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень не виявлено», — додали правоохоронці.

Зазначається, що відомості про смерть внесли до ЄРДР за статтею 115 з поміткою «природна смерть», тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті.

Місцеві ЗМІ уточнили, що йдеться про голову місцевої військово-лікарської комісії — лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.

Нагадаємо, що у Чернівцях 7 лютого в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) помер 32-річний чоловік.