Працівнику Миколаївського слідчого ізолятора вручили підозру, фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру співробітнику Миколаївського слідчого ізолятора за побиття 68-річного ув'язненого.

Про це заявили у Миколаївській обласній прокуратурі та Державному бюро розслідувань.

Як встановили слідчі, у квітні 2024 року оперуповноважений СІЗО після того, як до камери посадили нову людину, заборонив іншим ув’язненим з ним розмовляти. Коли один із затриманих цю заборону порушив — працівник ізолятора зайшов у камеру та почав бити чоловіка по голові й тілу. Свідками цього стали інші ув’язнені.

Тепер його підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Працівника Миколаївського СІЗО підозрюють у побитті ув’язненого, фото: ДБР Співробітник Миколаївського слідчого ізолятора читає підозру, фото: ДБР

Нагадаємо, що 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації та медогляду керівниками ТЦК та ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову.