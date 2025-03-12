Рада підтримала законопроєкт про відповідальність про покарання керівників ТЦК та ВЛК за протиправну мобілізацію

Рада ухвалила законопроєкт №12442. Фото: Depositphotos

У середу, 21 березня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації та медогляду керівниками ТЦК та ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову.

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, законопроєкт за основу підтримали 273 нардепів.

Зі слів нардепа, пропонується встановлення кримінальної відповідальності за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова стаття 337-1 КК);

порушення військово-службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова стаття 426-2 КК);

Окрім цього, буде розширено перелік осіб, які підпадають під антикорупційне законодавство. До суб’єктів кримінальної відповідальності за незаконне збагачення (стаття 368-5 КК) внесуть голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з нещодавніми підривами та диверсіями у територіальних центрах комплектування та військових частинах посилили заходи безпеки.