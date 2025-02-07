Через диверсії у ТЦК та військових частинах посилили заходи безпеки

Слідчі дії після вибуху біля ТЦК Кам'янці-Подільському, 5 лютого 2025 року. Фото: Нацполіція

У зв’язку з нещодавніми підривами та диверсіями у територіальних центрах комплектування та військових частинах посилили заходи безпеки.

Про це повідомили в управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит «Суспільного».

«Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП. У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посилили контроль доступу та патрулювання периметра військових об’єктів і прилеглих територій. А також удосконалюють та встановлюють системи відеоспостереження.

Крім цього, провели інструктажі для охорони, особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з екстреними службами у випадку виявлення невідомих предметів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялось, 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування. Крім того, 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.

Раніше СБУ з’ясувала, що підрив в приміщення обласного ТЦК в Рівному організували російські спецслужби, використавши «втемну» завербованого агента.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили 497 осіб, причетних до серії терактів та диверсій на території України. Вони підпалювали автомобілі військовослужбовців, обʼєкти «Укрзалізниці», встановлювали саморобні вибухівки.