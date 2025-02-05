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Правоохоронці встановили майже 500 осіб, які підпалювали військові автівки та готували теракти біля ТЦК

Один із затриманих агентів. Ілюстративне фото: СБУОдин із затриманих агентів. Ілюстративне фото: СБУ

Правоохоронці встановили 497 осіб, причетних до серії терактів та диверсій на території України. Вони підпалювали автомобілі військовослужбовців, обʼєкти «Укрзалізниці», встановлювали саморобні вибухівки.

Як повідомили у СБУ, про це йшлося на спільному брифінгу заступника голови Служби безпеки Сергія Андрущенка та начальника Національної поліції Івана Вигівського.

«Наразі немає жодного випадку, коли б ми не знайшли виконавця. Зокрема, починаючи з 2024 року і станом на сьогодні, СБУ спільно з Нацполіцією встановила вже 497 осіб, які вчиняли саме такі злочини», — сказав він. 

За його словами, РФ активізувала розвідувально-підривну діяльність, спрямовану на дискредитацію ТЦК та мобілізаційного процесу в Україні та використовує нові методи для цього. Зокрема, влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, ще знаходиться поруч. 

«Російські спецслужби просто використовують цих людей у своїх цілях як розхідний матеріал. ФСБшнику все одно, що буде з ними після виконаного завдання», — зауважив Сергій Андрущенко.

У відомстві нагадали, що підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів за Кримінальним кодексом України класифікує, як терористичний акт. І передбачає 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Як повідомлялось, 5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування.  Крім того, 2 лютого біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Павлограді на Дніпропетровщині стався вибух. Поранень зазнав військовослужбовець.

Раніше СБУ з’ясувала, що підрив в приміщення обласного ТЦК в Рівному організували російські спецслужби, використавши «втемну» завербованого агента.

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