Біля Південноукраїнської АЕС зафіксували 8 російських дронів, — МАГАТЕ

Південноукраїнська атомна електростанція, фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Вночі 9 квітня біля Південноукраїнської АЕС спеціалісти МАГАТЕ зафіксовали одразу вісім дронів.

Про це йдеться у звіт організації.

Як зазначають фахівці, на ядерних об'єктах України, що часті повітряні тривоги та віддалені звуки вибухів «продовжують підкреслювати ризики для ядерної безпеки».

«Вночі 9 квітня, за інформацією з об'єкта, було виявлено вісім безпілотників, що літають у радіусі 4 кілометрів від Південноукраїнської АЕС», — зазначають у звіті.

Раніше керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки.