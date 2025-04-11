Біля Південноукраїнської АЕС зафіксували 8 російських дронів, — МАГАТЕ
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- Світлана Іванченко
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15:52, 11 квітня, 2025
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Вночі 9 квітня біля Південноукраїнської АЕС спеціалісти МАГАТЕ зафіксовали одразу вісім дронів.
Про це йдеться у звіт організації.
Як зазначають фахівці, на ядерних об'єктах України, що часті повітряні тривоги та віддалені звуки вибухів «продовжують підкреслювати ризики для ядерної безпеки».
«Вночі 9 квітня, за інформацією з об'єкта, було виявлено вісім безпілотників, що літають у радіусі 4 кілометрів від Південноукраїнської АЕС», — зазначають у звіті.
Раніше керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив про ризик ядерної аварії в Україні через російські атаки.
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