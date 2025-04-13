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Мер Конотопа звинуватив голову Сумської ОВА у відповідальності за ракетний удар по Сумах

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін, скриншот з його відеозверненняМіський голова Конотопа Артем Семеніхін, скриншот з його відеозвернення

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха у відповідальності за російський удар по Сумах, внаслідок якого загинули мирні мешканці, зокрема діти.

У відеозверненні, опублікованому 13 квітня, Семеніхін висловив обурення діями обласного керівництва та заявив, що вимагає публічних вибачень від Артюха й закликав його скласти повноваження. Також мер звернувся до начальника СБУ в Сумській області Олега Красношапки, вимагаючи відставки і з його боку.

Своєю чергою, народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла заявила, що ракетний удар по Сумах 13 квітня російські війська могли завдати через шикування для нагородження бійців територіальної оборони.

«Росія обстріляла центр Сум на Вербну неділю. Звернення до Сирського і окремо до командувача ТрО: не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах, — знову росіяни мали інформацію про скупчення. І на полігонах досі шикування. Щоб був проклятий ваш совок і ви з ним! СБУ: знову витік інформації», – написала вона.

Як відомо, сьогодні, 13 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Сумах. Загинула 31 людина та ще щонайменше 70 поранених.

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