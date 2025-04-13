На Херсонщині продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт: розклад

Мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВА

У Білозерській, Чорнобаївській та Музиківській громадах Херсонщини з 14 до 18 квітня працюватиме мобільний аптечний пункт, який надаватиме медикаменти та фармацевтичні послуги жителям.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:

14 квітня:

Солдатське Білозерської громади — 10:00-10:30;

Правдине Білозерської громади — 11:00-11:30;

Таврійське Білозерської громади — 12:00-12:30;

Нова Зоря Білозерської громади — 13:00-13:30.

15 квітня:

Грозове Білозерської громади — 10:00-10:30;

Паришеве Білозерської громади — 11:00-11:30;

Мирне Білозерської громади — 12:00-12:30;

Молодецьке Білозерської громади — 13:00-13:30.

16 квітня:

Надеждівка Білозерської громади — 10:00-10:30;

Знам’янка Білозерської громади — 11:00-11:30;

Зорівка Білозерської громади — 12:00-12:30.

Черешеньки Білозерської громади — 13:00-13:30.

17 квітня:

Благодатне Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;

Зелений Гай Чорнобаївської громади — 11:00-12:00;

Барвінок Чорнобаївської громади — 12:30-13:30.

18 квітня:

Клапая Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;

Крутий Яр Чорнобаївської громади — 11:00-11:30;

Мірошниківка Музиківської громади — 12:00-12:30;

Висунці Музиківської громади — 13:00-13:30.

«Увага! Маршрут може коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в населених пунктах», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.