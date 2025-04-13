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На Херсонщині продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт: розклад

Мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВАМобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВА

У Білозерській, Чорнобаївській та Музиківській громадах Херсонщини з 14 до 18 квітня працюватиме мобільний аптечний пункт, який надаватиме медикаменти та фармацевтичні послуги жителям.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:

14 квітня:

  • Солдатське Білозерської громади — 10:00-10:30;
  • Правдине Білозерської громади — 11:00-11:30;
  • Таврійське Білозерської громади — 12:00-12:30;
  • Нова Зоря Білозерської громади — 13:00-13:30.

15 квітня:

  • Грозове Білозерської громади — 10:00-10:30;
  • Паришеве Білозерської громади — 11:00-11:30;
  • Мирне Білозерської громади — 12:00-12:30;
  • Молодецьке Білозерської громади — 13:00-13:30.

16 квітня:

  • Надеждівка Білозерської громади — 10:00-10:30;
  • Знам’янка Білозерської громади — 11:00-11:30;
  • Зорівка Білозерської громади — 12:00-12:30.
  • Черешеньки Білозерської громади — 13:00-13:30.

17 квітня:

  • Благодатне Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
  • Зелений Гай Чорнобаївської громади — 11:00-12:00;
  • Барвінок Чорнобаївської громади — 12:30-13:30.

18 квітня:

  • Клапая Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
  • Крутий Яр Чорнобаївської громади — 11:00-11:30;
  • Мірошниківка Музиківської громади — 12:00-12:30;
  • Висунці Музиківської громади — 13:00-13:30.

«Увага! Маршрут може коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в населених пунктах», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

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