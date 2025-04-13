На Херсонщині продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт: розклад
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- Анна Гакман
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23:00, 13 квітня, 2025
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У Білозерській, Чорнобаївській та Музиківській громадах Херсонщини з 14 до 18 квітня працюватиме мобільний аптечний пункт, який надаватиме медикаменти та фармацевтичні послуги жителям.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:
14 квітня:
- Солдатське Білозерської громади — 10:00-10:30;
- Правдине Білозерської громади — 11:00-11:30;
- Таврійське Білозерської громади — 12:00-12:30;
- Нова Зоря Білозерської громади — 13:00-13:30.
15 квітня:
- Грозове Білозерської громади — 10:00-10:30;
- Паришеве Білозерської громади — 11:00-11:30;
- Мирне Білозерської громади — 12:00-12:30;
- Молодецьке Білозерської громади — 13:00-13:30.
16 квітня:
- Надеждівка Білозерської громади — 10:00-10:30;
- Знам’янка Білозерської громади — 11:00-11:30;
- Зорівка Білозерської громади — 12:00-12:30.
- Черешеньки Білозерської громади — 13:00-13:30.
17 квітня:
- Благодатне Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
- Зелений Гай Чорнобаївської громади — 11:00-12:00;
- Барвінок Чорнобаївської громади — 12:30-13:30.
18 квітня:
- Клапая Чорнобаївської громади — 10:00-10:30;
- Крутий Яр Чорнобаївської громади — 11:00-11:30;
- Мірошниківка Музиківської громади — 12:00-12:30;
- Висунці Музиківської громади — 13:00-13:30.
«Увага! Маршрут може коригуватися залежно від поточної безпекової ситуації в населених пунктах», — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.
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