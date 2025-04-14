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Правоохоронці затримали посадовця геокадастру Херсонщини за підозрою у махінаціях із землею

На Херсонщині затримали посадовця геокадастру. Фото з pixabayНа Херсонщині затримали посадовця геокадастру. Фото з pixabay

На Херсонщині затримали посадовця геокадастру, якого підозрюють в участі у схемі незаконного заволодіння понад 300 гектарами земель сільськогосподарського призначення вартістю 17 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної прокуратури.

Як повідомили у прокуратурі, мова йде про земельні ділянки на території Тягинської громади Бериславського району.

«Підозрюваний був учасником шахрайської схеми. У період із травня по серпень 2024 року він моніторив земельний кадастр та шукав землі, у яких відсутні власники. Цю інформацію чоловік передавав «організатору». Надалі виготовлялись підроблені довідки на підставних власників», На Херсонщині затримали посадовця геокадастру, якого підозрюють в участі у схемі незаконного заволодіння понад 300 гектарами земель сільськогосподарського призначення вартістю 17 мільйонів гривень йдеться у повідомленні.

Далі на ці фальшиві документи та недійсні державні акти оформлювались право власності на п’ять земельних ділянок, через нотаріусів та залучене землевпорядне підприємство ділянки розділяли на дві частини кожну. Таким чином створювали 10 нових ділянок із окремими кадастровими номерами.

Затриманому обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 605 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у  Миколаївському районі правоохоронці викрили чотирьох людей, яких підозрюють у підробленні документів на земельну ділянку, яку згодом незаконно продали.

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