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Поліція відзвітувала про розкриття схеми махінації з землею під Миколаєвом

Поліція викрила схему підроблення документів на землю на Миколаївщині, фото: bug.org.uaПоліція викрила схему підроблення документів на землю на Миколаївщині, фото: bug.org.ua

У Миколаївському районі правоохоронці викрили чотирьох людей, яких підозрюють у підробленні документів на земельну ділянку, яку згодом незаконно продали.

Як повідомли у Нацполіції Миколаївської області, підозрювані скористалися тим, що в Державному земельному реєстрі не було даних про власника ділянки в Мішково-Погорілівській громаді. Вони вписали у документи підставну особу, оформили угоду та продали землю площею два гектари підприємцю.

До схеми, за даними слідства, були залучені троє чоловіків та одна жінка. 49-річний підприємець і його 50-річний знайомий розробили план афери. 72-річний землевпорядник запропонував оформити ділянку на 57-річну жінку, щоб вона могла її продати.

Усім чотирьом повідомили про підозру у шахрайстві, відмиванні грошей, підробленні документів (частина 2, частина 4 статті 190, частина 5 статті 27, частина 2 статті 209, частина 1, частина 3, частина 4 статті 358 КК України). Всім загрожує від 5 до 12 років ув’язнення, пише Миколаївська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше Миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. Орендар використовував ділянку без належних документів та не сплачував оренду.

Слід зазначити, що за даними Мінагрополітики, у Миколаївській області середня вартість 1 гектара сільськогосподарської землі становить 34 033 гривень, що є однією з найнижчих цін в Україні.

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