Миколаївська прокуратура повернула громаді ставок і землю: орендар використовував ділянку незаконно

На Миколаївщині громаді повернули землі за ставком площею 21 гектар. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. Орендар використовував ділянку без належних документів та не сплачував оренду.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними правоохоронців, ставок роками знаходився під контролем орендаря, який не лише ігнорував умови договору, але й не мав паспорта водного об’єкта — документа, без якого використання водойм є незаконним.

За словами фахівців, останніми роками в Україні відбувається значне висушування територій, площа сухої та дуже сухої зони збільшилася на 7 %, зокрема через військові дії. Підрив Каховської ГЕС, що знищив Каховське водосховище також суттєво вплинув на водні ресурси південних регіонів, серед яких і Миколаївщина.

Прокуратура звернулася до господарського суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути земельну ділянку разом зі ставком у власність громади. Після відкриття судового провадження орендар відмовився від ділянки. Землю та водний об'єкт повернули у власність громади, судове провадження закрили.

«Вказане у своїй сукупності свідчить про реальну напружену ситуацію з водами на території країни, що погіршується внаслідок природних і антропогенних чинників. Захист вод потребує прикладання максимальних зусиль з боку як держави, так і суспільства, в тому числі шляхом забезпечення належного функціонування водних об’єктів, недопущення використання їх у спосіб, що може призвести до забруднення вод чи їх виснаження», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно у Первомайському районі Миколаївщини прокуратура направила в суд справу проти жителя Кривоозерської територіальної громади, який самовільно зайняв земельну ділянку поблизу річки Південний Буг.

Раніше державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.