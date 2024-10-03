  • четвер

    3 жовтня, 2024

  • 21.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 21.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська прокуратура повернула громаді ставок і землю: орендар використовував ділянку незаконно

На Миколаївщині громаді повернули землі за ставком площею 21 гектар. Архівне фото «МикВісті» для ілюстраціїНа Миколаївщині громаді повернули землі за ставком площею 21 гектар. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. Орендар використовував ділянку  без належних документів та не сплачував оренду.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

За даними правоохоронців, ставок роками знаходився під контролем орендаря, який не лише ігнорував умови договору, але й не мав паспорта водного об’єкта — документа, без якого використання водойм є незаконним.

За словами фахівців, останніми роками в Україні відбувається значне висушування територій, площа сухої та дуже сухої зони збільшилася на 7 %, зокрема через військові дії. Підрив Каховської ГЕС, що знищив Каховське водосховище також суттєво вплинув на водні ресурси південних регіонів, серед яких і Миколаївщина.

Прокуратура звернулася до господарського суду з вимогою розірвати договір оренди та повернути земельну ділянку разом зі ставком у власність громади. Після відкриття судового провадження орендар відмовився від ділянки. Землю та водний об'єкт повернули у власність громади, судове провадження закрили.

«Вказане у своїй сукупності свідчить про реальну напружену ситуацію з водами на території країни, що погіршується внаслідок природних і антропогенних чинників. Захист вод потребує прикладання максимальних зусиль з боку як держави, так і суспільства, в тому числі шляхом забезпечення належного функціонування водних об’єктів, недопущення використання їх у спосіб, що може призвести до забруднення вод чи їх виснаження», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно у Первомайському районі Миколаївщини прокуратура направила в суд справу проти жителя Кривоозерської територіальної громади, який самовільно зайняв земельну ділянку поблизу річки Південний Буг.

Раніше державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська
новини

В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко

Данія надасть ₴100 млн на відновлення мікрорайону Ліски у Миколаєві

Юлія Бойченко

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через планові ремонтні роботи: перелік адрес

Війська РФ з дронів та артилерії обстріляли Очаків та Куцурубську громаду на Миколаївщині

Міський голова Миколаєва Сєнкевич поїхав на форум мерів до Женеви