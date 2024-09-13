  • п'ятниця

    13 вересня, 2024

  • 25.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 25.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Мешканця Миколаївщини судитимуть за незаконне використання землі біля Південного Бугу

Фото для ілюстрації з сайту sobitie.com.uaФото для ілюстрації з сайту sobitie.com.ua

У Первомайському районі Миколаївщини прокуратура направила в суд справу проти жителя Кривоозерської територіальної громади, який самовільно зайняв земельну ділянку поблизу річки Південний Буг.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у квітні 2024 року чоловік без будь-якого дозволу органів влади взяв у користування землю площею майже 14 гектарів, яка є частиною прибережної захисної смуги. Він розорав і обробляв цю ділянку, що завдало державі шкоди на суму понад 77 тисяч гривень. В ході досудового розслідування чоловік добровільно виплатив суму збитків.

Попри це, йому загрожує до двох років тюремного ув’язнення за незаконне використання земельної ділянки.

Нагадаємо, нещодавно державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.

Читайте також:

новини

У двох гімназіях Миколаєва за ₴44,6 млн капітально відремонтують харчоблоки

Олена Козубовська
новини

Виконком Миколаєва затвердив нові вимоги до розміщення зовнішньої реклами у місті

Олена Козубовська
новини

Обстріл Миколаївщини: росіяни з артилерії атакували дві громади

Олена Козубовська
новини

Миколаївська ОВА уклала новий договір на ремонт лікарні у Баштанці: сума зросла до ₴314,2 млн

Юлія Бойченко
новини

₴90 млн хочуть витратити на будівництво укриття в Рибаківському ліцеї: там навчатимуться школярі з 4 сіл

Олена Козубовська

Під час обміну з російського полону додому повернулись 5 миколаївських морпіхів

Частина вулиць Миколаєва через ремонт мереж залишиться без води: адреси

2 години тому

Головне сьогодні