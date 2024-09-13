Мешканця Миколаївщини судитимуть за незаконне використання землі біля Південного Бугу

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У Первомайському районі Миколаївщини прокуратура направила в суд справу проти жителя Кривоозерської територіальної громади, який самовільно зайняв земельну ділянку поблизу річки Південний Буг.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у квітні 2024 року чоловік без будь-якого дозволу органів влади взяв у користування землю площею майже 14 гектарів, яка є частиною прибережної захисної смуги. Він розорав і обробляв цю ділянку, що завдало державі шкоди на суму понад 77 тисяч гривень. В ході досудового розслідування чоловік добровільно виплатив суму збитків.

Попри це, йому загрожує до двох років тюремного ув’язнення за незаконне використання земельної ділянки.

Нагадаємо, нещодавно державі вдалося повернути землі Національного природного парку «Бузький Гард» на суму майже 148 мільйонів гривень. Первомайський міськрайонний суд задовольнив позов про повернення 14 гектарів земель природно-заповідного фонду у власність держави.